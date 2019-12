VENEZIA - Soccorso dopo essere uscito di strada andando contro un albero con la propria Punto, è stato investito ed è morto. E' accaduto ad Eraclea (Venezia). L'uomo, un 35enne del luogo, subito è stato soccorso dall'autista di un mezzo pesante che ha assistito alla scena.Una volta appurato che tutto andava bene il camionista è ripartito non accorgendosi che la vittima dell'incidente era vicina al camion, investendolo in modo mortale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo e i carabinieri.