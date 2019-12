Serie B: il Benevento Campione d'inverno

Nel turno infrasettimanale di Serie B, diciottesima e penultima giornata di andata, il Benevento vince 2-1 in rimonta a Verona col Chievo e diventa campione d’inverno con 43 punti. Il Pordenone è travolto 4-0 a Salerno ed è secondo in classifica a quota 31. Il Cittadella vince 2-1 a Venezia nel derby veneto ed è terzo con 29 punti. Il Crotone si impone 2-1 a Frosinone e con i suoi 28 punti resta in corsa per la promozione diretta in Serie A.Il Perugia pareggia 2-2 a Trapani e si conferma in zona play off. Il Pescara con i gol di Galano e di Maniero nel primo tempo vince 2-0 a Livorno. I toscani sono ultimi da soli con 11 punti. La Cremonese non va oltre l’1-1 in casa contro la Juve Stabia e non riesce a fare l’importante salto di qualità in classifica. Il Cosenza vince 1-0 allo stadio “San Vito-Luigi Marulla” con l’Empoli e risale dal terzultimo al quartultimo posto a quota 20. L’Ascoli supera 1-0 nelle Marche il Pisa ed è quinto con 27 punti. Nel derby ligure l’Entella Chiavari pareggia pareggiato 0-0 in casa contro lo Spezia.