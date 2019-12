Tennis: Lorenzi cinquantaduesimo Sinner settantottesimo

di FRANCESCO LOIACONO - Nella classifica mondiale ATP di tennis maschile primo è lo spagnolo Nadal. Secondo il serbo Djokovic. Terzo lo svizzero Federer. Quarto l’austriaco Thiem. Quinto il russo Medvedev. Sesto il greco Tsitsipas. Tra gli italiani Matteo Berrettini ottavo. Fabio Fognini dodicesimo. Paolo Lorenzi cinquantaduesimo, Yannick Sinner settantottesimo.

Filippo Baldi, 23 anni nato a Milano in Lombardia, allenato da Francesco Cinà, ex tecnico di Roberta Vinci, numero 146 nella classifica ATP, vuole entrare presto nei primi 100 al mondo.



Il suo preparatore atletico è Paolo Mandelli. Francesco Cinà è un maestro di tennis che ha fondato la Cinà Tennis Institute a Palermo in Sicilia, una scuola di tennis maschile per scoprire nuovi tennisti italiani emergenti, è un talent scout di tennis. Nella classifica WTA di tennis mondiale donne prima è l’australiana Barty. Seconda la ceca Pliskova. Terza la giapponese Osaka. Quarta la rumena Halep. Quinta la canadese Andreescu. Sesta l’ucraina Svitolina. Tra le italiane Jasmine Paolini novantaseiesima e Camila Giorgi centesima.