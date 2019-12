Serie A: il Lecce ko 3-2 col Bologna al Via del Mare

- Nella diciassettesima giornata di andata di serie A il Lecce ha perso 3-2 in casa contro il Bologna. Nel primo tempo gli emiliani insidiosi. Un tiro di Palacio è stato respinto con le mani dal portiere Gabriel. Una conclusione di Orsolini è terminata a lato. Il Lecce propositivo. Un colpo di testa di Babacar è finito di poco fuori. Il Bologna in contropiede. Un colpo di testa di Palacio ha visto l’opposizione con i pugni di Gabriel. Orsolini di testa ha colpito la traversa. Un colpo di testa di Orsolini è stato salvato sulla linea di porta da Petriccione. Al 42’ la squadra di Sinisa Mihajlovic è passata in vantaggio con Orsolini, tiro da pochi metri su cross di Sansone.Nel secondo tempo gli emiliani incisivi. Un tiro di Orsolini non ha inquadrato la porta. All’11’ il Bologna ha raddoppiato con Soriano, tiro di destro su passaggio di Palacio. Al 21’ Orsolini ha realizzato la terza rete con un tiro di sinistro. Al 40’ il Lecce ha segnato con Babacar, tiro rasoterra. Al 91’ i salentini hanno accorciato le distanze con Farias, tiro da fuori area. Seconda sconfitta consecutiva consecutiva per la squadra di Fabio Liverani dopo quella per 3-0 subita a Brescia.Il Lecce è quartultimo in classifica con 15 punti insieme alla Sampdoria. Domenica 29 dicembre ci sarà la sosta per le feste. Nella diciottesima giornata il Lecce giocherà lunedì 6 gennaio 2020 alle 18 in casa con l’Udinese. I friulani hanno vinto 2-1 allo stadio “Dacia Arena” contro il Cagliari.