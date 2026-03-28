Turbolenza su un volo Bergamo–Bari: feriti a bordo, avviata indagine ANSV

– È stata aperta un’indagine dall’dopo l’episodio verificatosi il 26 marzo su un volo partito da Milano Bergamo e diretto a Bari.

Durante la fase di crociera, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto di Ryanair sarebbe stato interessato da una violenta turbolenza improvvisa che ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri a bordo.

Nonostante l’evento, l’aeromobile è riuscito a proseguire la rotta e ad atterrare regolarmente all’aeroporto Karol Wojtyła di Bari. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul numero dei feriti né sulla gravità delle loro condizioni.

L’ANSV ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, verificare eventuali fattori tecnici o meteorologici e valutare ogni possibile profilo di sicurezza.