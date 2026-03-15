Oria, E20 Promotion rinnova il direttivo: Nazario Galeone alla presidenza e al via il tesseramento



ORIA (BR) - In data 30 gennaio 2026 si è ufficialmente rinnovato il direttivo dell’associazione E20 Promotion, realtà ormai consolidata nel panorama culturale e associativo della città di Oria. - In data 30 gennaio 2026 si è ufficialmente rinnovato il direttivo dell’associazione E20 Promotion, realtà ormai consolidata nel panorama culturale e associativo della città di Oria.





Alla guida dell’associazione è stato eletto Nazario Galeone, che succede ad Antonio Cozzetto, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto negli anni precedenti.





Il nuovo direttivo risulta così composto: Presidente: Nazario Galeone; Vicepresidente: Alberto Carrozzo; Segretario: Giuseppe Lacala; Cassiere: Michele Calò; Consiglieri: Pierluigi Campanella, Salvatore Carbone, Entoni Carrozzo, Antonio Cozzetto, Lorenzo De Virgilis, Andrea Gioia, Antonio Mastrogiovanni, Federico Patisso, Luca Strabone.





Il rinnovo arriva in un momento particolarmente significativo per l’associazione, forte degli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, in particolare con l’organizzazione di “Uve Primitive – Festival dell’Uva e del Vino Pugliese”, evento che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e numerosi apprezzamenti per la qualità della proposta culturale ed enogastronomica. Proprio sulla scia di questi risultati, il nuovo direttivo è già al lavoro per l’edizione 2026 della manifestazione, che si preannuncia ricca di novità.





Con il rinnovo del direttivo si apre anche la campagna di tesseramento. Tutti coloro che desiderano sostenere e partecipare attivamente alle iniziative dell’associazione possono aderire contattando il numero 3294558811 oppure rivolgendosi direttamente ai membri del direttivo.





L’associazione, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani volontari accomunati da una forte passione per la città di Oria e ufficialmente costituita nel 2023 con la sottoscrizione di uno statuto, opera con finalità culturali, sociali e ricreative, promuovendo e valorizzando gli aspetti turistici, culturali, ambientali e sociali del territorio, oltre alla riscoperta di tradizioni locali talvolta cadute nell’oblio della memoria storica cittadina.





Particolare attenzione è dedicata anche alla promozione e alla degustazione di prodotti e piatti tipici, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze locali. Negli anni passati l’associazione ha organizzato diverse edizioni di feste della birra nella vicina Torre Ovo e promosso iniziative solidali, come cene di beneficenza con devoluzione integrale degli introiti ad organizzazioni umanitarie.





Tra le prime attività alle quali il nuovo direttivo ha deciso di aderire vi è la partecipazione alle “Tavolate in onore di San Giuseppe”, organizzate dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Oria, occasione durante la quale E20 è stata presente con un proprio tavolo coinvolgendo anche i carristi delle passate edizioni.





Nel calendario delle prossime iniziative è prevista anche una serata di animazione con DJ set, organizzata in collaborazione con il Bar Kenya, in programma il 29 marzo in Piazza Manfredi a Oria. Durante l’evento saranno estratti i numeri vincenti di quattro uova di Pasqua artigianali dipinte a mano.





Tutte le attività e gli aggiornamenti saranno pubblicati attraverso i canali social ufficiali di E20 Promotion e di Uve Primitive, con l’obiettivo di garantire la massima informazione e coinvolgere sempre più la comunità.





L’associazione si rende inoltre disponibile a collaborare con tutte le realtà del territorio, nella convinzione che la sinergia tra associazioni, gruppi e cittadini rappresenti la chiave per una crescita culturale e sociale condivisa.





Con il nuovo direttivo, E20 Promotion guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a consolidare quanto costruito finora e a proporre nuove iniziative capaci di coinvolgere sempre più la comunità e valorizzare l’identità del territorio.