- Con un post su Facebook Zlatan Ibrahimovic ufficializza il suo ritorno al Milan per i prossimi 6 mesi, per un ingaggio di 3,5 milioni con l'opzione per la prossima stagione. Lo svedese arriverà a Milano il prossimo 2 gennaio per le visite mediche di rito, e potrebbe guidare l'attacco rossonero già negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal del 15 gennaio.