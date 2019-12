Basket: Milano ko 78-75 col Cska Mosca in Coppa dei Campioni

- Nella sedicesima giornata di Coppa dei Campioni di basket maschile Milano ha perso 78-75 fuori casa contro i russi del Cska Mosca. Primo quarto, Voigtmann, 5-2 per gli avversari. Hines, 8-5. Kurbanov, 12-7. Hackett, 15-9. Bolomboy, i russi si impongono 19-13. Secondo quarto, ancora Bolomboy 21-15 per il Cska Mosca. James, 24-19. Di nuovo James, 26-21. Nedovic, 30-26 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Gudaitis, 35-27. Hackett, 37-32 per gli avversari. Milano prevale 39-32.Terzo quarto, Micov, 46-45 per i lombardi. Moraschini, 51-50. James, 55-51 per i russi. Hilliard, 59-54. Rodriguez, Milano trionfa 61-59. Quarto quarto, Roll 65-62 per i lombardi. Hilliard, 69-65 per il Cska Mosca. Hackett, 74-65. Ancora Hackett, 76-70. Il Cska vince questo quarto e 78-75 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ settimo in classifica con 16 punti. Migliori realizzatori, nei lombardi Rodriguez e Gudaitis 13 punti, nei russi Hackett 28 punti. Nella diciassettesima giornata Milano giocherà venerdì 3 gennaio 2020 alle 20,45 in casa contro gli altri russi dello Zenit San Pietroburgo.