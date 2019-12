Tennis: l'Italia parteciperà all'ATP Cup in Australia dal 3 al 12 gennaio 2020

- Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia a Perth Brisbane e Sidney l’ATP Cup di tennis maschile una competizione a squadre tra le varie nazionali. L’Italia dovrà affrontare a Perth il 3 gennaio la Russia, il 5 gennaio la Norvegia e il 7 gennaio gli Stati Uniti. Nell’Italia non giocherà Matteo Berrettini infortunato. Saranno disponibili Fabio Fognini Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi. Il capitano non giocatore sarà Simone Vagnozzi.Gli Stati Uniti saranno impegnati anche contro la Norvegia e la Russia. La Francia giocherà a Brisbane contro il Cile il Sudafrica e la Serbia. I serbi sfideranno anche il Sudafrica e il Cile. La Spagna dovrà vedersela a Perth contro la Georgia, l’Uruguay e il Giappone. Il Belgio affronterà la Moldavia la Gran Bretagna e la Bulgaria. L’Argentina giocherà a Sydney contro la Polonia l’Australia e la Croazia. La Germania affronterà a Brisbane la Grecia e il Canada.