VARESE - A Varese il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Il mezzo è precipitato nel vuoto per alcuni metri "atterrando" letteralmente sul tetto di un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autogru per recuperare l'auto. Chi era alla guida è uscito miracolosamente illeso dalla vettura, anche se è stato accompagnato in ospedale per precauzione.