All'Urban center l'incontro pubblico su “Il patrimonio verde della città di Bari”

BARI - Nell’ambito del progetto “Urban Center come casa della partecipazione”, finanziato dalla Regione Puglia ai sensi della Legge sulla partecipazione, giovedì 30 gennaio, dalle ore 15.30 alle 19.00, negli spazi dell’Urban Center di via De Bellis 1, si terrà l’incontro dal titolo “Il patrimonio verde della città di Bari”.Proseguono così le attività del processo partecipativo avviato a fine 2019, nel corso del quale i cittadini e le associazioni hanno manifestato un grande e prevalente interesse per la discussione di tematiche inerenti il patrimonio verde e i giardini storici di Bari, l’ecologia urbana, le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici.Il responsabile dell’Urban Center, l’architetto Anna Vella, recependo tale richiesta e perseguendo l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica al valore del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio e al contempo di divulgare informazioni inerenti le trasformazioni urbane, ha programmato un ciclo di conferenze che vedranno la partecipazione di esperti e professionisti del settore.L’incontro di giovedì prossimo sarà aperto dall’assessore alle Infrastrutture, Viabilità, Opere Pubbliche e Verde Pubblico Giuseppe Galasso e coordinato dall’architetto Vella, che introdurrà il tema e illustrerà in linea generale il ruolo del verde e i benefici che producono le infrastrutture verdi e le azioni di integrazione sociale e culturale della comunità nel territorio.Seguiranno gli interventi dei responsabili del settore Giardini comunale, la dirigente Erminia Traversa che presenterà le attività e le competenze svolte dall’ufficio per la realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione del verde pubblico, e dei funzionari Umberto Medicamento, che approfondirà gli aspetti normativi del verde pubblico, e Alessandra Lisi Cervone, che tratterà della consistenza del verde pubblico urbano. Concluderà l’incontro Michela Tocci, storica dell’arte (già funzionario della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari) con un contributo sui giardini storici del territorio comunale.L’incontro sarà l’occasione per diffondere una maggiore conoscenza del patrimonio verde pubblico e privato della città e per promuovere il rispetto e la cultura per il verde come patrimonio di tutti da preservare e valorizzare.