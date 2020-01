Autodifesa di Caino secondo Camilleri

ROMA. Apologo teatrale scritto da Andrea Camilleri poco prima della recente scomparsa, e che avrebbe dovuto essere rappresentato alle Terme di Caracalla di Roma il 15 luglio 2019, con l'interpretazione dello stesso Camilleri.Si narra l'autodifesa di Caino, secondo le leggende bibliche figlio di Eva e dell'angelo decaduto Alialel, poi trasformatosi in diavolo, dall'accusa di omicidio nei confronti del fratello Abele, figlio di Eva e dell'Arcangelo Stefano (l'infedeltà coniugale, osserva argutamente Camilleri, era di moda anche nell'Eden Terrestre, nello specifico ai danni del povero Adamo).I retroscena di quel fatto di sangue sono raccontati nella pièce con dovizia di particolari: l'allevatore Abele, per un litigio sorto col fratello per motivi di bestiame, lo aggredisce con uno spaventoso furore omicida.Caino si difende, e dopo aver ferito a sua volta il fratello, lo uccide spaccandogli la testa con una grossa pietra, in una sorta di “legittima difesa”.Dio, per quel crimine omicida ante-litteram, lo condanna al dileggio pubblico e a vivere in eterno, girando ramingo per il mondo.Ma Caino trova una forma personale di riscatto.Sarà fondatore di sette città aperte all'accoglienza e al rispetto reciproco, e scoprirà la musica (che, secondo Herman Hesse, è basata sull'armonia tra Cielo e Terra) e la moneta.Quel sincero pentimento convincerà Dio a far morire serenamente Caino, la cui vita è stata una presenza non banale per il bene dell'umanità: un simbolo necessario, perchè senza il Male il Bene non esisterebbe. Dio l'aveva pensato prima di tutti noi.Camilleri conclude l'opera teatrale con una citazione cinematografica (che mette sulle labbra di Caino), rifacendosi a una battuta di Orson Welles nel film “Il terzo uomo”: “In Italia per trent'anni sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma da quel caos malefico vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno, ma in cinquecento anni di quieto vivere e di pace che cosa è venuto fuori? Solo l'orologio a cucù”.Con tutto il rispetto per gli Svizzeri.Andrea Camilleri, “Autodifesa di Caino”, Sellerio Editore, Palermo 2019, euro 8,00.