Serie D: il Bitonto supera 2-0 il Fasano, il Foggia stende la Nocerina

- Nella terza giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto vince 2-0 in casa contro il Fasano nel primo dei tre derby pugliesi e si conferma primo in classifica con 44 punti. Nel secondo tempo il Bitonto passa in vantaggio con Patierno, tiro di destro. Raddoppia ancora con Patierno su rigore dato per un fallo di Panebianco sullo stesso Patierno. Resta in corsa per la promozione in Serie C il Foggia, secondo a 42 punti. La squadra di Ninni Corda vince 2-0 allo Stadio “Pino Zaccheria” con la Nocerina.Nel secondo tempo il Foggia va in gol con Cittadino su rigore concesso per un fallo di De Siena su Gerbaudo. Raddoppia il greco Kourfalidis di sinistro. Il Fasano è settimo con 31 punti. Il Cerignola pareggia 0-0 in trasferta col Grumentum ed è quarto a 37 punti. Nel secondo derby pugliese il Taranto pareggia 1-1 a Nardò. Nel secondo tempo vanno in vantaggio gli jonici con Cuccurullo, tiro da fuori area. I salentini pareggiano con Mengoli di destro. Il Taranto è quinto con 32 punti, il Nardò è dodicesimo a quota 23.Nel terzo derby pugliese il Brindisi pareggia 1-1 in casa col Casarano. Nel primo tempo passano in vantaggio i salentini. Ianniciello devia involontariamente di testa il pallone nella propria porta. Il Brindisi pareggia con Fruci di destro. Il Brindisi è ottavo con 27 punti, il Casarano è sesto a quota 31. Il Gravina perde 2-1 a Sorrento ed è decimo con 24 punti. L’Altamura vince 4-0 in casa contro l’Agropoli ed è nona a quota 25. L’Andria perde 2-0 allo Stadio “Degli Ulivi” col Gladiator ed è terzultima a 19 punti.