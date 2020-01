BARI - Si terrà domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 10.30, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti e della dirigente scolastica Patrizia Rossini, l’inaugurazione del playground realizzato negli spazi esterni della scuola Verga, in via Peucetia, a Japigia.Nel corso dell’intervento si è proceduto al rifacimento del manto del campo sportivo esistente con segnatura per calcetto e pallavolo, alla realizzazione di un impianto di illuminazione con accensione temporizzata, alla predisposizione del sistema di accesso dall’esterno della scuola e all’installazione di sedute in legno sul muretto perimetrale esistente per accogliere il pubblico.