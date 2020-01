Bari e la Baresità perde Pino Gioia, grande poeta dialettale

di VITTORIO POLITO - Bari perde Pino Gioia, un galantuomo e prolifico poeta dialettale barese, con una lunga attività culturale e poetica.





A Vito Maurogiovanni

di Giuseppe Gioia





Come u jacchieche dananze

serredènde e chjìne de criànze

jìnd’ò core tanne me pìgghie

nu dolge prjìsce e n’aggìgghje





ca prepotènde come vambàte,

me fasce sendì affertenàte

de canosce cusse crestiàne

ca jè frate e... attàne





E come fasce u mègghie fare

ca da lendàne chiàre chiàre

carrèsce da mènze all’onne

le varchecèdde peccenònne





e aspettànne n’arria nòve

se le strènge alle recòve,

adachesì Maurogiovanni

citte citte, da tand’anne,





la terra sò v’acchiamendànne

a ogne spunde e a ogne vànne

e che sèndemènde e ardòre

se la strènge fort’o còre





E da cudde core frevènde

che la fandasì e u sendemènde

assà storrie sò assùte

assà libbre se sò agnùte





de pausì e de calòre

de fiàte e d’amòre

ca jìnd’a Bare, rezzuànne,

Jìdde jàcchie a ogne vanne





13.09.2004

Pino Gioia, classe 1937, ingegnere e docente nel Dipartimento delle Acque del Politecnico di Bari, lascia un illimitato numero di poesie in dialetto barese, moltissime delle quali premiate con numerosi riconoscimenti, oltre naturalmente alle tante pubblicazioni scientifiche.Mi piace ricordare la sua partecipazione in dialetto barese nella imponente pubblicazione curata da Francesco De Martino, “Puglia Mitica” (Levante editore), nel capitolo “Cantari mitologici di Pino Gioia”, definito dal curatore “fecondo e gioioso che ha accettato di cimentarsi in questo genere di travestimento di temi mitologici.“L’epica di Gioia è di stile ellenistico. È epica piccolina, perché vive della gioia dell’improvvisazione. L’archetipo di questi piccoli epilli sono le forme brevi dei cantari del ’300. La gioia del cantare prevale su tutto e si sposa con l’intenzione di facilitare il racconto nella ristretta schiera di amici capaci di intendere il dialetto e le sue ruffianerie”.E, così, nel “Giudizio di Paride” troviamo la «“dea du schengirte fetóse” (dea della discordia permalosa), che si vendica suscitando la lite tra le tre dee, o in “Hera e Afrodite”, in cui l’Olimpo diventa “nu casine scilesciàte” (un casino debosciato), il cui “principale” era Zeus. Divertente anche la resa della scena decisiva, quella del prestito del reggiseno ruffiano “reggepètte reffiàne” in cui Afrodite si sfilò… il reggipetto che ricamato e di colore pieno pieno, teneva nascosto (A stu punde cóme saiètte Afrodite se sfelò… u reggrpètte ca recamàte e de chelùre chjine chjine tenev’aschennùte. Per finire con Cassandra che: “oltre a cuore e cervello aveva anche bellezza, troppa “Ièr’assà la bellezze de cudde fiòre”».Tra le sue pubblicazioni in dialetto barese ricordo: “Ajire” (Uniongrafica Corcelli, 1996); “Ritratti” (in coll. con Luigi Giacopino - Adda Editore, 2005); “In viaggio con L’A.I.O.S.” (Di Marsico Editore, 2007), ma le sue poesie sono presenti in tanti libri e in tante citazioni che portano e porteranno i suoi versi in ogni dove facendo restare “viva” la sua presenza per sempre.Ovviamente per rendersi conto della liricità dei versi di Pino, bisognerebbe leggere per intero le sue liriche e, per dare un saggio, riporto una poesia scritta per la scomparsa nel 2009 di un altro personaggio di grande levatura, Vito Maurogiovanni.