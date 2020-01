Bari, domenica il terzo appuntamento di “Flâneurs a Japigia”

BARI - Si terrà domenica 2 febbraio “Scampagnata tra gli orti urbani”, terzo appuntamento di “Flâneurs a Japigia”, percorsi a piedi alla scoperta di storia, natura, cultura del quartiere. Le passeggiate, organizzate dall’associazione “Essere Terra” nell’ambito della programmazione della Rete Civica Urbana Japigia - Sant’Anna, sono un’esperienza che permette di appropriarsi delle strade urbane, per scoprire le peculiarità dei luoghi che sfuggono allo sguardo distratto degli automobilisti.Osservare a piedi il paesaggio consente agli abitanti d’acquisire una “coscienza di luogo” che incentiva a partecipare alla gestione del proprio territorio e ai processi decisionali che lo riguardano, criterio che risponde ai nuovi imperativi dell’urbanistica sostenibile ed è evocata nella Convenzione europea del Paesaggio.Durante la passeggiate si parlerà di agriecologia, agricoltura sociale e antichi saperi contadini in compagnia delle associazioni “OrtoCircuito” e “Orto Zero” e del contadino Giuseppe Fornarelli di Japigia. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio alle ore 9.00, in via Giuseppe Papalia 12, presso Cris & Bio a Japigia.La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.