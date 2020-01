Coppa Italia: il Milan beffa il Torino

Il Milan, sceso in campo col lutto al braccio per ricordare Kobe Bryant, nei quarti di Coppa Italia beffa al San Siro un buon Toro per 4-2 nei tempi supplementari, dopo una gara combattuta da entrambe le squadre. I rossoneri confermano il 4-4-2 e lanciano dal primo minuto Piatek e Bonaventura. È proprio il centrocampista a portare in vantaggio al 12' i padroni di casa deviando in gol un cross basso di Rebic. Al 34' Bremer batte Donnarumma, su invenzione di Verdi.Nella ripresa i granata escono alla distanza, mettendo alle corde i padroni di casa, e trovano il vantaggio al 71' ancora su Bremer, su cross di Aina. Pioli mischia le carte con l'ingresso di Ibrahimovic, Leao e Chalanouglu, che rivitalizzano la manovra offensiva del Diavolo a trazione anteriore. È proprio il turco a trovare un tiro da fuori che beffa Sirigu, complice anche la deviazione di Djidji.Si va ai supplementari, dove nel primo tempo le due squadre non si risparmiano, ma complice l'imprecisione sotto porta non cambia il risultato. Nel secondo tempo supplementare è ancora Calhanoglu ad andare a segno. È il 106' quando lanciato da Kessiè supera il portiere azzurro con un angolare di sinistro e qualche minuto dopo è Ibrahimovic a trovare la zampata del 4-2 che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.