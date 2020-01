Basket, Eurolega: Milano trionfa 73-72 con lo Zenit San Pietroburgo

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella diciassettesima e ultima giornata di andata di Coppa dei Campioni di basket maschile Milano ha vinto 73-72 in casa contro i russi dello Zenit San Pietroburgo. Primo quarto, Scola 7-3 Milano. Roll, 11-5. Moraschini, 15-8. Sykes, Milano si impone 19-17. Secondo quarto, Albicy 21-19 per i russi. Ayon, 27-24. Albicy, 30-27. Thomas, 35-29. Micov, Milano, questo quarto termina in parità, 41-41.Terzo quarto, Scola 48-44 per i lombardi. Thomas impatta per lo Zenit San Pietroburgo, 51-51. Khvostov, 54-53 Zenit. I russi trionfano 56-55. Quarto quarto, Moraschini 60-58 Milano. Rodriguez, 63-61. Gudaitis, 67-65. Ancora Gudaitis, 71-68. Tarczewski, 73-69. Milano vince questo quarto e 73-72 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi allenati da Ettore Messina.Sono settimi in classifica con 18 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Micov 13 punti, nello Zenit San Pietroburgo Ayon 15 punti. Nella diciottesima giornata, prima giornata di ritorno, giovedì 9 gennaio 2020 Milano giocherà alle 20, 45 ancora in casa contro i greci del Panathinaikos Atene che hanno vinto 106-102 dopo un tempo supplementare fuori casa contro gli altri russi del Cska Mosca.