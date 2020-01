Basket: il San Severo ko 89-83 con l'Orzinuovi, esonerato il tecnico Cagnazzo

- Nella quarta giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 89-83 a Orzinuovi in provincia di Brescia. Primo quarto, Miles 6-2 per i lombardi. Spanghero impatta per i pugliesi,8-8. Mortellaro, 10-8 San Severo. Galmarini, l’Orzinuovi si impone 24-22. Secondo quarto, Italiano 32-31 per la squadra della città in provincia di Foggia. Di nuovo Italiano, 40-40. Parrillo, l’Orzinuovi prevale di nuovo 51- 47. Terzo quarto, Demps porta San Severo sul 58-56. I lombardi con Negri e Mekowulu trionfano 71-61.Quarto quarto, Demps tiene in partita i pugliesi, ma 75-64 per l’Orzinuovi. Ogide e Spanghero protagonisti in positivo per il San Severo, però 83-82 per i lombardi. Miles e Parrillo, l’Orzinuovi vince questo quarto e 89-83 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. I pugliesi sono penultimi in classifica con 10 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Spanghero 20 punti, nell’Orzinuovi Miles 23 punti. E’ stato esonerato il tecnico del San Severo Damiano Cagnazzo. Al suo posto è subentrato Lino Lardo. Nel prossimo turno il San Severo giocherà fuori casa contro il Verona.