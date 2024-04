Due ufficiali delle Forze Armate si tolgono la vita: tragedia a Bari e Centocelle

BARI - Una doppia tragedia ha scosso l'Italia ieri, quando due ufficiali delle Forze Armate hanno compiuto gesti estremi togliendosi la vita, uno a Bari e l'altro a Centocelle. La notizia ha generato sgomento e tristezza nelle rispettive comunità militari e oltre.A Bari, un giovane tenente dell'Aeronautica Militare, con soli 25 anni di età, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri. Le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo non sono ancora state rese note, lasciando un velo di mistero sulla tragedia che ha colpito il giovane ufficiale e la sua famiglia.Pochissime ore dopo, a Centocelle, un tenente colonnello avrebbe compiuto un gesto simile, togliendosi la vita. Anche in questo caso, le circostanze che hanno portato a tale tragico epilogo non sono ancora chiare, e le indagini sono in corso per fare piena luce su entrambi gli episodi.La notizia di queste due tragedie ha scatenato una profonda riflessione all'interno delle Forze Armate e della società nel suo complesso. Si tratta di una dolorosa testimonianza dell'importanza di affrontare con sensibilità e attenzione le questioni legate alla salute mentale e al benessere psicologico, specialmente all'interno di contesti ad alto stress come quello militare.