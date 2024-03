Consegnato il cantiere del primo lotto di Costa Sud a Bari: Parte il progetto di rigenerazione urbana

BARI - Questa mattina, presso Palazzo di Città di Bari, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del cantiere del primo lotto di Costa Sud, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. All'incontro hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro, il direttore della ripartizione Urbanistica Pompeo Colacicco, l'ingegnere Framcesco Lenoci del Consorzio Valori e l'architetto Gianluigi Sylos Labini, direttore dei lavori e componente del raggruppamento di progettazione.Il sindaco Decaro ha ricordato l'annuncio fatto durante la sua prima campagna elettorale nel 2014, riguardante la realizzazione di un grande parco marino nella zona sud di Bari, che oggi si sta concretizzando. Decaro ha espresso la sua soddisfazione per l'inizio dei lavori, sottolineando l'importanza di questo progetto per la città e per i suoi abitanti. Il progetto prevede la trasformazione di un'area di 938 ettari, che include i quartieri di Japigia, Madonnella, Sant’Anna e San Giorgio, con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale, sociale ed economica della zona.Il direttore della ripartizione Urbanistica, Pompeo Colacicco, ha evidenziato l'importanza di questo primo passo concreto nell'esecuzione del piano Costa Sud, sottolineando la complessità delle operazioni amministrative e la necessità di rispettare i tempi imposti dal Ministero finanziatore. Colacicco ha inoltre espresso fiducia nella collaborazione tra gli esecutori delle opere per completare i lavori entro i termini previsti.Gianluigi Sylos Labini, architetto e direttore dei lavori, ha commentato l'importanza dell'operazione di rigenerazione urbana, definendola un'opportunità rivoluzionaria per la città. Ha evidenziato il contributo del progetto alla creazione di un grande parco costiero, con nuove aree verdi, spazi ricreativi e servizi per i cittadini.Francesco Lenoci, rappresentante del Consorzio Valori, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle aziende locali nel progetto e ha assicurato che il Consorzio è pronto a iniziare i lavori.Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, la creazione di percorsi ciclopedonali, nuove aree attrezzate per lo svago, la sostituzione di superfici di parcheggio asfaltate con pavimentazioni drenanti e interventi di accessibilità pubblica alla spiaggia. Ogni intervento è finalizzato a migliorare la vivibilità e la fruibilità dell'area, contribuendo alla creazione di un polo urbano dedicato alla natura e al tempo libero.La consegna del cantiere del primo lotto di Costa Sud segna l'inizio di un'importante fase di trasformazione per la città di Bari, che vedrà la realizzazione di uno dei progetti più significativi degli ultimi anni.