Tragedia a Campolongo: bambino di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

SALERNO - Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Campolongo, nel Salernitano, questa mattina, quando un bambino di soli 15 mesi è stato azzannato da due pitbull ed è morto per le ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio quando è avvenuto l'attacco.I due cani, usciti improvvisamente da un cortile vicino alla casa, hanno attaccato il bambino, strappandolo letteralmente dalle braccia dell'uomo. Nonostante il disperato tentativo di salvataggio, il bambino è rimasto gravemente ferito e i soccorsi del 118, purtroppo, hanno solo potuto constatare il suo decesso.Nel tragico incidente, è rimasta ferita anche la mamma del bambino, che ha tentato di intervenire per salvare il suo piccolo. Attualmente è ricoverata in ospedale per le ferite riportate ed è in grave stato di shock.L'incidente è avvenuto nel piazzale antistante una villetta a due piani, dove i cani, secondo quanto riportato dai carabinieri della compagnia di Eboli, sarebbero fuggiti dal cortile adiacente all'abitazione del bambino, raggiungendo il giardino della villetta. Si sospetta che i due pitbull siano stati lasciati senza sorveglianza dalla donna padrona, che non risiede più nella zona.La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto e sta valutando la posizione della donna proprietaria dei cani. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità legate alla gestione degli animali domestici.