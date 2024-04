Tragedia ad Acquaviva delle Fonti: 83enne precipita dal terzo piano di Palazzo di Città

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Una tragedia ha scosso la comunità di Acquaviva delle Fonti, dove un 83enne, noto professore in pensione, è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di Palazzo di Città. L'incidente mortale ha avuto luogo poco prima di mezzogiorno, gettando nello sconforto i dipendenti del Comune e gli utenti presenti in quel momento.La vittima, affetta da demenza senile, si era recata al Municipio con l'intento di parlare con una dipendente dell'ufficio tecnico. Tuttavia, durante la sua visita, ha chiesto di poter utilizzare il bagno e, allontanatosi per farlo, ha improvvisamente fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato da una finestra, finendo su una terrazza di fronte alla stanza del dirigente della ragioneria.Il personale del 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell'incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente indagini per chiarire le circostanze del tragico evento, al fine di determinare se si sia trattato di un incidente accidentale o di un gesto volontario.L'intera comunità di Acquaviva delle Fonti è sotto shock per questa tragedia, che ha colpito un uomo stimato e rispettato nella città.