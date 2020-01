Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 93-83 con lo Szombathely in Champions

Nella tredicesima giornata del girone D di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso a sorpresa 93-83 fuori casa contro gli ungheresi dello Szombathely. Primo quarto, Stone 3-2 per i pugliesi. Reddic, 14-3 per la squadra avversaria. Stone bravo sotto canestro per l’Happy Casa, ma 14-7 Szombathely. Perl, 17-7. Filipovity, gli ungheresi si impongono 26-23. Secondo quarto, Sutton e Stone impattano per i pugliesi, 28-28. Campogrande, 34-28 per la squadra brindisina allenata da Frank Vitucci. Banks, l’Happy Casa prevale 53-44. Terzo quarto, Banks 55-53 per i pugliesi. Filipovity pareggia per gli ungheresi, 58-58. Reddick, 63-58 Szombately. Stone, Brindisi trionfa 70-68.Quarto quarto, Reddic 74-72 per la squadra avversaria. Filipovity, 78-72. Curry, 85-77. Nell’Happy Casa Brindisi Sutton è espulso per un doppio fallo antisportivo. Reddick, 90-80. Lo Szombathely vince questo quarto e 93-83 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori realizzatori, nei pugliesi Stone 19 punti, negli ungheresi Reddic 22 punti. Nella quattordicesima giornata martedì prossimo 4 febbraio l’Happy Casa Brindisi giocherà martedì prossimo 4 febbraio alle 20 in casa contro gli spagnoli del Saragozza.