Promozione pugliese: la Sly United Bari travolge 6-1 il Grottaglie ed è prima

Nella quinta giornata di ritorno del girone A di Promozione Pugliese la Sly United Bari ha vinto 6-1 in casa contro il Grottaglie ed è prima in classifica da sola con 53 punti. Nel primo tempo la Sly United Bari è passata in vantaggio con Marcellino di testa. Ha raddoppiato con Cannito di testa. Nadarevic con un tiro al volo ha realizzato la terza rete. Ancora Nadarevic con un cross a rientrare ha consentito alla squadra barese di andare in gol per la quarta volta. Nel secondo tempo il Grottaglie ha segnato con Tedesco di destro. La Sly United Bari allenata da Claudio De Luca ha realizzato la quinta rete con Lopez di sinistro. Manzari con un tiro al volo ha segnato il sesto gol per i baresi.Il Manfredonia ha vinto 5-0 in casa con lo Spinazzola ed è secondo con 51 punti. Nel primo tempo in gol la squadra della città in provincia di Foggia con Sementino di destro. Nel secondo tempo ha raddoppiato Terrone di sinistro. Il Manfredonia ha segnato il terzo gol con Grumo, tiro in diagonale. Lo stesso Grumo in scivolata ha realizzato la quarta rete. Il Manfredonia è andato a segno per la quinta volta con Dinoia di destro. Il Bitritto ha vinto 2-1 in casa col Canosa ed è terzo a quota 45. Il Molfetta ha pareggiato 1-1 in casa con la Rutiglianese. Il Real Siti Stornara ha pareggiato 2-2 a Castellaneta. L’Apricena ha vinto 3-2 a Capurso. Il Ginosa ha superato 2-0 in casa il Don Uva Bisceglie.Il Noicattaro ha vinto 2-1 in casa col Norba Conversano ed è undicesimo con 23 punti. Nel girone B il Racale ha vinto 1-0 ad Avetrana ed è primo con 44 punti. Per il Racale decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Errico di destro. Il Matino ha vinto 2-1 in casa con lo Scorrano ed è secondo con 43 punti. Il Manduria non è andato oltre l’1-1 interno col Campi Salentina. L’Ostuni ha pareggiato 2-2 a Sava ed è quarto con 36 punti. Il Maglie ha pareggiato 2-2 in casa col Leverano. Il Taurisano ha vinto 6-0 a Carovigno. La partita tra Novoli e Veglie è stata sospesa al 28’ del primo tempo per la pioggia sul 2-0 per il Novoli. L’Aradeo ha riposato perché doveva giocare con l’Uggiano la Chiesa che si è ritirato dal campionato.