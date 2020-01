Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 93-89 a Cremona

Nella diciassettesima e ultima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 93-89 a Cremona al “Pala Radi”. Primo quarto, Richardson 10-8 per i lombardi. Brown, 17-14 per i pugliesi. Saunders, 21-19 per Cremona allenata da Meo Sacchetti. De Vico, i lombardi si impongono 27-19. Secondo quarto, Ruzzier 24-23 per gli avversari. Happ, 40-32 Cremona. Ancora Happ, la squadra di Meo Sacchetti prevale di nuovo 52-39. Terzo quarto, Ruzzier 58-42 per gli avversari. Diener allunga, 66-47 Cremona. Sutton tiene in gara Brindisi, ma 70-59 Cremona. I lombardi trionfano 70-61.Quarto quarto, Saunders 72-61 per gli avversari. Ikangi impatta per l’Happy Casa, 72-72. Happ, 87-81 Cremona. Ruzzier, 90-83. Cremona vince questo quarto e 93-89 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi allenata da Frank Vitucci. I pugliesi sono quinti in classifica con 18 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Banks 18 punti, nel Cremona Saunders 20 punti. Nella diciottesima giornata, prima giornata di ritorno, i pugliesi giocheranno domenica prossima 12 gennaio 2020 alle 17 a Cantù. I lombardi hanno vinto 89-83 a Milano.