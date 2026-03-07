Pioggia di banconote sulla circonvallazione: automobilisti si fermano a raccoglierle

SQUINZANO - Scene incredibili questa mattina, 6 marzo, lungo la circonvallazione sud di Squinzano. Diversi automobilisti, mentre transitavano sulla strada, si sono accorti all’improvviso della presenza di numerose banconote sparse sull’asfalto, probabilmente perse da un camion in transito che ha proseguito la marcia senza accorgersi di quanto stava accadendo.

La curiosa “pioggia di denaro”, composta soprattutto da banconote da 5 euro, ha attirato immediatamente l’attenzione di chi stava passando in quel momento. In molti hanno rallentato o si sono fermati per raccogliere i soldi sparsi sulla carreggiata, provocando nel giro di poco tempo una lunga coda di veicoli.

La scena, insolita e quasi surreale, ha richiamato numerosi automobilisti che si sono messi alla ricerca di qualche banconota rimasta sull’asfalto. Secondo quanto riferito, fino al pomeriggio c’erano ancora persone sul posto nella speranza di trovare qualche biglietto.

Del camionista che avrebbe perso il denaro, però, non c’è alcuna traccia. Non si esclude che si potesse trattare di uno dei mezzi utilizzati per la vendita ambulante di frutta e ortaggi, che trasportava l’incasso della giornata.