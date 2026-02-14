Allerta meteo in Puglia: piogge intense, temporali e vento forte fino a domenica 15 febbraio

BARI - La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per precipitazioni intense e temporali che interesseranno gran parte della Puglia a partire dal primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio 2026, e per le successive 12-18 ore.

Secondo le previsioni, le piogge saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori centro-meridionali. I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento e possibile attività elettrica locale.

Nella Puglia centromeridionale (Puglia C parte sud, Puglia D ed E) sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi cumulati moderati. Sulla Puglia centrale (Puglia C parte nord, Puglia G e F) si prevedono piogge sparse, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. Sul resto del territorio le precipitazioni saranno isolate o sparse, con quantitativi deboli.

La Protezione Civile segnala un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Puglia centrale bradanica e un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali su Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio e seguire le indicazioni delle autorità locali per eventuali evacuazioni o chiusure temporanee di strade e percorsi a rischio.