Ritrovato Antonio Vasco, il 27enne scomparso: ricerche concluse con successo

GIOIA DEL COLLE - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Antonio Vasco, 27 anni, di cui si erano perse le tracce dalla mattina di sabato 14 febbraio 2026. I familiari avevano lanciato un appello sui social per chiedere aiuto nelle ricerche.

Le operazioni sono riprese questa mattina con l’impiego di droni, personale della Protezione Civile e cani molecolari, fino al ritrovamento del giovane.

Non è la prima volta che il 27enne si allontanava: un episodio analogo si era già verificato per un breve periodo nel 2024.