Basket: l'Happy Casa Brindisi trionfa 86-82 a Brescia

- Nella ventesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 86-82 a Brescia. Primo quarto, Thompson 13-7 per i pugliesi. Abass impatta per i lombardi, 13-13. Banks, Brindisi si impone 22-15. Secondo quarto, Gaspardo 24-22 Happy Casa. Sutton, 35-33. Lansdowne, Brescia prevale 39-37. Terzo quarto, Stone 49-41 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Laquintana, 57-55 per i lombardi. Abass, 60-57. Trice, Brescia trionfa 66-60.Quarto quarto, Zanelli 69-67 Happy Casa. Martin, 76-75. Abass, 77-76 Brescia. Brown, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 86-82 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Frank Vitucci. L’Happy Casa Brindisi è quarto in classifica con 24 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Stone 22 punti, nei lombardi Abass 21 punti. Nella ventunesima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà sabato 1 febbraio alle 20,30 in casa contro Milano. I lombardi hanno vinto 85-67 a Trieste.