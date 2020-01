Campionato Primavera: ok il Cagliari e il Lecce, pareggiano l'Atalanta e la Romala, ko la Juventus

Nella prima giornata di ritorno del Campionato di calcio Primavera 1 l’Atalanta ha pareggiato 2-2 in casa contro la Sampdoria ed è prima in classifica da sola con 42 punti. Nel primo tempo in gol i bergamaschi con Gyabuaa. I liguri hanno pareggiato con Prelec. Nel secondo tempo l’Atalanta è ritornata in vantaggio con Colley, e la Sampdoria ha di nuovo pareggiato ancora con Prelec. Il Cagliari ha vinto 3-1 in trasferta col Genoa ed è secondo a 35 punti. Nel primo tempo i sardi in gol con Mas. Hanno raddoppiato ancora con Mas. Nel secondo tempo i liguri hanno segnato con Bianchi e il Cagliari ha realizzato la terza rete con Lombardi. La Roma ha pareggiato 2-2 fuori casa col Chievo Verona. Nel primo tempo in vantaggio i veneti con Karamoko. Hanno raddoppiato con Rovaglia. Nella ripresa i giallorossi hanno accorciato le distanze con Riccardi e hanno pareggiato con Zalewski su rigore.La Juventus ha perso 2-0 a Empoli ed è quarta a 27 punti. Nel primo i toscani hanno segnato con Cannavò e hanno raddoppiato nel secondo tempo con Matteucci. L’Inter ha pareggiato 2-2 in casa col Pescara. Nel primo tempo in gol gli abruzzesi con Pavone, i nerazzurri hanno pareggiato con Mulattieri. Nella ripresa in vantaggio l’Inter con Schirò, però il Pescara ha pareggiato con Diambo. La Fiorentina ha vinto 1-0 a Bologna. Per i toscani decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Chiti. Il Napoli ha vinto 2-1 fuori casa contro il Torino. Nel primo tempo in gol i partenopei con Vrikkis. I granata hanno pareggiato con Ibrahimi su rigore. Il Napoli ha segnato la rete decisiva ancora con Vrikkis.La Lazio ha perso 2-0 in casa contro il Sassuolo. Nel primo tempo gli emiliani sono passati in vantaggio con Aurelio. Hanno raddoppiato nel secondo tempo con Manari. Nella quattordicesima giornata del girone A del Campionato di calcio Primavera 2 il Milan ha vinto 2-0 a Venezia ed è primo con 38 punti. La Spal ha vinto 5-3 a Cittadella ed è seconda a 28 punti. Nel girone B il Lecce ha vinto 2-1 a Pisa ed è terzo con 22 punti. Nel primo tempo i salentini sono passati in vantaggio con Monterisi. Hanno raddoppiato con Gallo. Nel secondo tempo i toscani hanno segnato con Panattoni. L’Ascoli ha pareggiato 1-1 fuori casa con la Juve Stabia ed è primo con 34 punti. Il Trapani ha vinto 1-0 in casa contro il Perugia ed è secondo con 27 punti.