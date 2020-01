Basket: Milano trionfa 96-87 col Panathinaikos Atene in Eurolega

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella diciottesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha vinto 96-87 in casa contro i greci del Panathinaikos Atene. Primo quarto, Papagiannis 8-2 per i greci. Roll, 13-12 Milano. Moraschini, 16-14. Gudaitis, Milano si impone 19-18. Secondo quarto, Sykes 26-21 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Moraschini, 30-23. Micov, 36-31. Ancora Micov, Milano prevale di nuovo 44-34. Terzo quarto, Micov 49-40 per la squadra di Ettore Messina. Biligha, 51-43. Rodriguez, 55-46. Moraschini, 60-53. Sykes, 65-55. Ancora Sykes, 71-55. Biligha, Milano trionfa 73-57.Quarto quarto, Sykes 78-71 per i lombardi. Micov, 80-65. Rodriguez, 83-68. Gudaitis, 88-74. Ancora Gudaitis, 90-74. Rodriguez, 94-84. Scola, Milano vince questo quarto e 96-87 tutta la partita. Successo meritato per Milano. E’ sesto in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Rodriguez 20 punti, nel Panathinaikos Atene Fredette 28 punti. Nella diciannovesima giornata Milano giocherà martedì prossimo 14 gennaio 2020 alle 18,30 fuori casa contro i turchi dell’Efes Istanbul.