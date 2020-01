Calcio: il Lecce interessato a Deiola e Dermaku

- Il Lecce è interessato al centrocampista Deiola del Cagliari. Potrebbe arrivare in Salento in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe fissato a 3,5 milioni di euro. Ha 25 anni, con i sardi in Serie A ha giocato solo la partita in casa contro la Lazio ed il match interno di Coppa Italia con la Sampdoria. Ci sarebbe una trattativa col Parma per il difensore albanese Dermaku. Contatti col Cagliari per il centrocampista moldavo Ionita.Interesse per il terzino francese del Torino Djidj e per il mediano olandese dell’Udinese Nuytinck. I pugliesi cercheranno di acquistare il trequartista della Fiorentina Saponara, il quale finora ha giocato in prestito nel Genoa in Serie A. Saponara è stato poco utilizzato dall’ex tecnico dei liguri Thiago Motta, e sembra che non ha possibilità di disputare qualche gara anche col nuovo allenatore del Genoa Davide Nicola.Il tecnico dei salentini Fabio Liverani avrebbe dato l’ok per ingaggiarlo al direttore sportivo Mauro Meluso. Molto probabile la cessione dell’attaccante La Mantia all’Empoli in Serie B. I toscani lo potrebbero acquistare a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Il difensore Fiamozzi potrebbe andare in prestito all’Empoli. Il Chievo Verona sarebbe interessato al portiere del Lecce Vigorito, che finora ha giocato molto poco in Serie A con l’allenatore dei pugliesi Liverani.