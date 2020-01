Tennis, ATP Cup: l'Australia e la Russia volano in semifinale

(credits: ATP Cup)

- Nei quarti di finale dell’ATP Cup di tennis maschile in Australia, l’Australia ha vinto 2-1 a Sydney contro la Gran Bretagna e si è qualificata per la semifinale. Nel primo singolare l’australiano Nick Kyrgios ha superato 6-2 6-2 Cameron Norrie.Nel secondo singolare il britannico Dan Evans ha sconfitto 7-6 4-6 7-6 Alex De Minaur. Nel doppio gli australiani Kyrgios e De Minaur hanno battuto 3-6 6-3 e 18-16 nel lungo tie-break Jamie Murray e Joe Salisbury.A Sydney la Russia ha vinto 3-0 contro l’Argentina e si è qualificata per la semifinale. Nel primo singolare Karen Khachanov ha sconfitto 6-2 7-6 Guido Pella. Nel secondo singolare Daniil Medvedev ha superato 6-4 4-6 6-3 Diego Schwartzman. Nel doppio Tejmuraz Gabashvili e Konstantin Kravchuk hanno battuto 7-6 6-4 Maximo Gonzalez e Andres Molteni.