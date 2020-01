Calcio: il Lecce interessato a Nuytinck e Bonifazi

Il Lecce è interessato al difensore olandese Nuytinck dell’Udinese. Il direttore sportivo dei salentini Meluso ha contattato il Torino per il terzino Bonifazi e il mediano francese Djidi. E’ stata avviata una trattativa col Sassuolo per i centrocampisti Bourabia francese, e Mazzitelli. Interessano l’esterno Saponara del Genoa e il trequartista Deiola del Cagliari.Meluso dovrà cedere alcuni calciatori del Lecce. Il romeno Benzar potrebbe andare o in Romania o al Pescara, al Venezia o alla Cremonese in B. Il congolese Imbula ha richieste in Cina, in Turchia e in Francia. Riccardi è cercato dall’Entella Chiavari, squadra di Serie B. Gallo potrebbe andare o al Teramo o alla Cavese in Serie C. Andrà via Fiamozzi probabilmente in B. Dumancic interessa alla Viterbese in C.Il bulgaro Tsonev e Dubickas i quali non hanno quasi mai giocato in questo campionato di Serie A con i pugliesi, quasi sicuramente andranno via da Lecce. Incedibili, rimarranno nella squadra giallorossa, certamente gli attaccanti La Mantia e Farias che sono stati richiesti da squadre di Serie A e B.