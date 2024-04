Marcello Altero e il successo di PugliaFenomenale: 'Col tempo ho capito che stavo facendo qualcosa di speciale'

Marcello Altero con la sua pagina instagram 'Pugliafenomenale' ha conquistato il popolo del web, raggiungendo, in poco tempo, numeri da record. 39enne, barese e residente a Foggia, durante la pandemia, ha deciso di creare una pagina che potesse raccontare le bellezze della sua regione, le masserie tipiche, il buon cibo e i panorami unici e incantevoli. Ma non è solo questo: il suo intento è di creare un vero e proprio brand, infatti ha da poco lanciato il merchandising di 'Pugliafenomenale'.

Com’è nata l’idea di Puglia Fenomenale?

Pugliafenomenale nasce per gioco, durante il periodo Covid. Mi aveva sempre incuriosito il mondo social e amando la mia regione, decisi di aprire la pagina dandole il nome “Pugliafenomenale”.

Ti aspettavi tutto questo successo?

All’inizio non mi aspettavo assolutamente questo successo, ma piú passava il tempo e lavorando con passione, giorno dopo giorno, ho realizzato che stavo facendo qualcosa di speciale, poiché mai nessuna pagina che parlasse della Puglia aveva raggiunto una crescita simile in così poco tempo.

Marcello e il suo inseparabile amico, Tito

A mio parere la Puglia è ambita dai turisti di tutto il mondo, perché qui non manca davvero nulla. Buon cibo ,clima mite tutto l’anno, mare fantastico e accoglienza unica. Qui il turista può sentirsi davvero a casa. E poi ci sono le famose Masserie Pugliesi, molto ambite in particolare dai turisti stranieri.

Cosa c'è tra i tuoi prossimi progetti? Ti piacerebbe realizzare un format inerente il progetto e portarlo in tv?

Ho da poco creato il merchandising di Pugliafenomenale e mi piacerebbe che diventi un vero e proprio brand. Non ho mai pensato a realizzare un format inerente il progetto e portarlo in tv, ma non mi dispiacerebbe l’idea .Sono sempre aperto a nuove opportunità.

