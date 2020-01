(Agenzia Vista) Bari. E’ la Marcialonga Nicolaiana di Bari, giunta ormai alla 21ma edizione e diventata un appuntamento fisso non solo per i tanti runner baresi. Nonostante i bagordi della notte in tanti hanno ricevuto nella piazza della Basilica la benedizione prima di correre fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove i temerari hanno sfidato le basse temperature dell’acqua, aiutati anche da un sole che ha mitigato il freddo degli ultimi giorni. Sempre con tanto buonumore. / COURTESY TRM TV