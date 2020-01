Caravaggio: una vita tra luci ed ombre

('Ritratto di un cavaliere maltese', Palazzo Pitti)

('David con la testa di Golia', Galleria Borghese)

Sono trascorsi più di 400 anni dalla sua morte ma i dipinti del pioniere del Barocco italiano Caravaggio rimangono affascinanti e rivoluzionari più di prima. Le figure dipinte, che siano comuni personaggi o eroi biblici, trasmettono una notevole profondità psicologica.Ha affrontato svariati temi dalle nature morte alle scene sacre con originalità mozzafiato, superando il confine tra sacro e profano. Inoltre, era un narratore straordinario, il cui uso del famoso “chiaroscuro” proprio sui momenti salienti della narrazione hanno ancora la capacità di stordire gli spettatori in un'epoca basata sul sensazionalismo scandalistico e drammi hollywoodiani.Quello che più affascina di Caravaggio è proprio la sua vita tormentata. Non era nuovo ai problemi legali e i suoi potenti mecenati lo avevano protetto molte volte fino all'età di trentacinque anni, quando fu costretto ad abbandonare Roma per l'accusa dell'omicidio di un uomo. Voleva disperatamente il perdono. Questo potrebbe essere il motivo dietro il suo dipinto "San Girolamo", attualmente nella Galleria Borghese di Roma, che alcuni studiosi ritengono sia stato eseguito poco dopo il suo crimine nel 1606.Sappiamo inoltre che Caravaggio inviò il dipinto al suo ultimo e più potente mecenate, il cardinale Scipione Borghese. Se il dipinto era una richiesta di perdono, tuttavia, il perdono non era imminente. Per questo motivo Caravaggio si diresse verso Napoli. Sette mesi durante i quali l'artista ha lavorato a diverse commissioni, tra cui le "Sette opere di misericordia", un dipinto commissionato e anche oggi ospitato dalla Chiesa di Pio Monte della Misericordia a Napoli.Successivamente al soggiorno napoletano e per ragioni poco chiare, Caravaggio partì rapidamente per Malta. Sembrava che sperasse che i Cavalieri di Malta sarebbero stati in grado di aiutarlo dove gli altri suoi avventori non lo avevano fatto.Le cose sembravano andare a suo favore, almeno all'inizio: il Gran Maestro dei Cavalieri di Malta, un grande fan del lavoro di Caravaggio, lo rese immediatamente un cavaliere nell'Ordine. Caravaggio divenne così l'artista più famoso della città, vincendo una commissione dopo l'altra. Il suo dipinto, "Ritratto di un cavaliere maltese", attualmente a Palazzo Pitti a Firenze, era solo uno dei numerosi ritratti che fece dei principali cavalieri di Malta. Probabilmente, a causa di una grave rissa che ferì gravemente un cavaliere. Caravaggio sfuggì di poco alla prigione. Scacciato dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, si ritrovò di nuovo sulla strada.Si diresse così Sicilia, dove cercò il suo vecchio amico, Mario Minniti. Vinse commissioni in tutta la penisola ma il suo stile sembrava sempre più depresso, mostrando figure dall'aspetto patetico circondate dall'ombra e dall'oscurità, come nel suo dipinto "La sepoltura di Santa Lucia", che è appeso nella chiesa di Santa Lucia alla Badi a Siracusa, in Sicilia.Nonostante tutto i nemici erano sempre alle calcagna così Caravaggio si diresse di nuovo attraverso il mare verso Napoli, consegnandosi alla protezione dei suoi mecenati Colonne, mentre continuava a sperare in un perdono.Al suo secondo periodo a Napoli ha continuato a dipingere ed ha prodotto una delle sue opere più sorprendenti, "Davide con la testa di Golia", che si trova nella Galleria Borghese di Roma. Dopo aver ricevuto il perdono del papa, l'artista fece ritorno a Roma ma nel suo viaggio in barca morì. Come accadde, è poco chiaro. Si diceva che fosse stato assassinato. Più probabilmente, si ammalò e morì a Porto Ercole, una città costiera toscana. Non è ancora noto dove sia stato sepolto o cosa, esattamente, abbia causato la sua morte.Ma il suo lavoro e la storia di questo profondamente disturbato e straordinariamente talentuoso sono sopravvissuti e lo saranno per sempre.