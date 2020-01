Coronavirus: migliora paziente barese

BARI - Non destano più preoccupazioni le condizioni della cantante barese ricoverata ieri al Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus. "Le condizioni sono assolutamente stabili e rassicuranti. In questo momento è ancora in isolamento da contatto e respiratorio. La paziente viene curata per quella che è la patologia che ha presentato e ci auguriamo che nei prossimi giorni potremo tranquillamente riportarla a una condizione di normale trattamento", spiega il direttore generale del Policlinico di Bari,, con riferimento al caso della donna.L'allarme di fatto è rientrato in serata dopo che i primi esami hanno escluso il virus cinese ed hanno accertato una positività per. Diagnosi questa clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronavirus.Ora si attende l'esito degli accertamenti dell'Istituto Spallanzani di Roma, che dovrebbe confermare la negatività al virus.