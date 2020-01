E' giallo sull'aereo ucraino caduto ieri poco dopo il decollo da Teheran. Il velivolo stava tornando indietro a causa di un "problema": è quanto emerge finora dall'inchiesta iraniana sull'incidente costato la vita a 176 persone.Molte compagnie, dopo la segnalazione, hanno cambiato rotta ai propri voli, evitando uno spazio aereo considerato ad alto rischio per i venti di guerra. Ad alimentare i sospetti è anche l'annuncio delle autorità della Repubblica islamica di non voler consegnare alla Boeing né agli Usa le due scatole nere recuperate tra i detriti, a una decina di chilometri dallo scalo."L'aereo, che all'inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell'aeroporto, ha girato a destra a causa di un problema e stava tornando all'aeroporto nel momento dell'incidente", ha reso noto ieri notte sul suo sito l'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana.Le agenzie di intelligence occidentali ieri in serata avevano scartato l'ipotesi che il Boeing 777 ucraino fosse stato colpito da un missile, ma i dubbi rimangono.