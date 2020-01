Arriva la condanna all'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del. La sentenza, letta dalla Corte di assise, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio fa così luce su uno dei crimini più efferati della storia italiana."Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980", ha detto Cavallini, nelle dichiarazioni spontanee al termine del processo.