Eccellenza Pugliese: il Molfetta incontra il San Severo, il Corato affronta il Barletta 1922

- Domenica 5 gennaio 2020, dopo la sosta per le feste riprende il campionato di Eccellenza Pugliese. Si disputa la diciassettesima giornata. La capolista Molfetta gioca in casa col San Severo e deve vincere per confermarsi in vetta. Il Corato sfida a Ruvo il Barletta 1922 e cerca il successo per restare in corsa verso la promozione in Serie D. L’Audace Barletta deve vedersela in casa con la Fortis Altamura.Il Gallipoli affronta in Salento il Deghi di San Pietro in Lama. Il Martina Franca gioca a Ortanova. Il Trani allenato da Angelo Sisto cerca la vittoria in casa con l’Otranto per confermarsi al terzo posto. L’Unione Calcio Bisceglie affronta in casa il San Marco in Lamis. L’Ugento sfida in provincia di Lecce il Vieste e deve superare la squadra della città in provincia di Foggia per fare un salto di qualità in classifica.