Serie C: il Bisceglie interessato a Cerofolini e Parlato

- Nel girone C di Serie C il Bisceglie è interessato al portiere Cerofolini della Fiorentina, il quale ha già giocato a Bisceglie nella scorsa stagione. Il portiere Casadei potrebbe essere ceduto al Picerno. Contatti col Fano per il centrocampista Parlato.L’attaccante Letizia è stato richiesto dal Rimini in Serie C. La punta spagnola Montero potrebbe andare in Spagna. Montero con l’arrivo al Bisceglie del nuovo tecnico Gianfranco Mancini, subentrato all’esonerato Sandro Pochesci, si è ripreso. Ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite di questo campionato.Sembra che i dirigenti del Bisceglie lo possano cedere però solo se dovesse arrivare una contropartita economica difficile da rifiutare. Probabile che il Bisceglie nel calcio mercato di gennaio 2020 acquisti un portiere, un centrocampista, un trequartista, due difensori e due attaccanti per raggiungere l’obiettivo stagionale, la salvezza.