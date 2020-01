Europeo pallanuoto: esordio ok del Settebello, Grecia sconfitta per 10-6

- Esordio positivo per il Settebello all'Europeo di Pallanuoto, che nella serata di martedì 14 gennaio ha sconfitto a Budapest la Grecia per 10-6. Inizio in salita per gli azzurri selezionati da Sandro Campagna che, al primo quarto, cedono per 2-1.Ma in virtù di quella tenacia che ha consentito ai pallanuotisti italiani di laurearsi nei mesi Campioni del Mondo, nei restanti quarti la rimonta azzurra non si è fatta attendere coi successivi parziali di 3-2; 3-1, 3-1.A seguito di questo successo, l'Italia balza in testa nel Gruppo D con la Georgia che ha sconfitto la Francia per 9-7. La selezione transalpina sarà la prossima avversaria dell'Italia nel confronto previsto per le 17.30 di giovedì 16 gennaio e che potrebbe consegnare al Settebello la vetta del Gruppo D, in caso di successo sui francesi.