Farnesina studia evacuazione italiani da Wuhan

- L'Italia, con la Farnesina, corre ai ripari per organizzare gli italiani che si trovano a Wuhan, focolaio del coronavirus che sta imperversando in tutta la Cina e che al momento ha fatto 81 vittime.Tra le ipotesi al vaglio dalla diplomazia italiana vi è quella di allontanare i circa 50 nostri connazionali in pullman, dalla città della regione di Hubei, per trasportali in una regione cinese più sicura e di sottoporli ai controlli di un ospedale.Anche altri Paesi stanno organizzando un piano di evacuazione, creando un ponte aereo, ma il pericolo è che la Cina non voglia interrompere il piano di quarantena riservato agli abitanti di Wuhan.