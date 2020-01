Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche della 60ma Armata del "Primo fronte ucraino", comandate dal maresciallo Ivan Konev, arrivarono per prime presso la città polacca di Oswicim (in tedesco, Auschwitz), dove scoprirono il vicino campo di concentramento e liberarono i superstiti.La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. A seguito delle memorie raccolte, la data del 27 gennaio fu indicata quale giornata di ricordo della Shoah (lo sterminio del popolo ebraico) e riconosciuta come data ufficiale dagli Stati membri dell'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1 novembre 2005.