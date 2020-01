ROMA - Il prossimosi terrà il voto della Giunta per le immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro degli Interni. A deciderlo la Giunta per il regolamento, approvando l'ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori.A partecipare partecipato anche la presidente del Senato, che ha votato. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti sono 6 a 6, esclusa la presidente. Tensioni nella maggioranza per la decisione della presidente che però "respinge ogni messa in discussione della propria terzietà".