- Khamenei, dopo 8 anni di silenzio, ha ripreso il sermone del venerdì dove è tornato a parlare dell'attacco contro gli americani in Iraq, definendo 'Giorni di Allah' , dove è stato dato 'uno schiaffo in faccia agli Usa'. La Guida Suprema iraniana definisce pagliaccio il presidente Trump, perché colpisce alle spalle Teheran dopo aver finto al suo popolo sostegno, così come ha ribadito di non dare nessuna fiducia all'Occidente nella questione del nucleare.