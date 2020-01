Il Lecce acquista Deiola

- Il Lecce ha acquistato il centrocampista Alessandro Deiola, 24 anni, in prestito dal Cagliari. Interesse per il difensore moldavo Ionita del Cagliari e per il centrocampista ghanese Acquah del Malatyaspor. Trattativa con la Fiorentina per il centrocampista Saponara. Contatti col Torino per il difensore francese Djidji, e con il Napoli per il terzino Tonelli. Interesse per il trequartista ceco Barak dell’Udinese e per il centrocampista sloveno Zajc che sta giocando nel Fenerbahce di Istanbul nel campionato di Serie A della Turchia.Il direttore sportivo Meluso ha ceduto l’attaccante La Mantia in prestito all’Empoli, il centrocampista Tabanelli a titolo definitivo al Frosinone e il difensore Fiamozzi in prestito all’Empoli, tutti e tre cioè in Serie B.. Potrebbero andare via da Lecce anche il trequartista congolese Imbula, il quale è stato richiesto da alcune squadre della Turchia, e il difensore Riccardi, che potrebbe essere ceduto in Serie C.