Tennis, Australian Open: Marcora Lorenzi e Mager volano al secondo turno delle qualificazioni

Nel primo turno delle qualificazioni degli Open d’Australia di tennis maschile a Melbourne Roberto Marcora ha vinto 6-3 6-2 contro lo slovacco Lacko. Paolo Lorenzi ha superato 6-3 6-3 lo spagnolo Menendez Maceiras. Gianluca Mager ha sconfitto 7-5 6-4 l’australiano Ebden. Matteo Viola ha prevalso contro lo spagnolo Kuhn dopo aver perso il primo set 6-4 e dopo aver vinto il secondo set 6-3 per il ritiro di Kuhn per l’infortunio nel terzo set sul 3-1 per Matteo Viola.Eliminati Thomas Fabbiano 7-6 6-4 dall’australiano Vukic, e Filippo Baldi 6-1 6-2 dal colombiano Galan Riveros. Tra le donne nel primo turno delle qualificazioni degli Open d’Australia a Melbourne Martina Trevisan ha vinto 6-2 6-2 contro la rumena Cristian. Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto 6-7 7-5 6-3 con l’olandese Schoofs. Giulia Gatto Monticone ha superato 6-2 6-0 la cinese Liu. Martina Di Giuseppe ha battuto 3-6 6-4 6-1 l’americana Osuigwe.